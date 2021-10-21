Контрразведка Турции раскрыла связанную с Израилем шпионскую сеть

Сеть шпионов, связанных с израильской разведкой «Моссад», вскрыта в Турции. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN Turk со ссылкой на Национальную разведорганизацию Турции (МИТ).

Около 200 сотрудников МИТ провели операцию в четырех провинциях Турции, в результате которой были выявлены пять шпионских ячеек по три человека в каждой, отмечает телеканал. 7 октября полиция задержала 15 человек.

Было установлено, что резиденты, среди которых были палестинцы, собирали для «Моссада» информацию в первую очередь об иностранных студентах, обучающихся в Турции. Агентов интересовали молодые люди, которые в будущем могли бы работать в оборонной промышленности.