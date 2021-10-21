В Армении не собираются открывать русские школы

Правительство Армении не обсуждает открытия русских школ, но преподавание русского языка в стране нужно укреплять.

Об этом заявил журналистам после заседания правительства Армении министр образования, науки, культуры и спорта республики Ваграм Думанян, передает «Sputnik Армения».

Звучат заявления о том, что в Армении общий уровень знания русского языка нужно повышать, и возможно, эти заявления небезосновательны, добавил Думанян.

Он напомнил, что в стране действует программа переподготовки учителей русского языка, усилиями Дома Москвы и отделения Россотрудничества. По квоте того же Россотрудничества в российских вузах бесплатно обучаются сотни армянских студентов.

Он напомнил, что с коллегами из Минобрнауки России сформирована рабочая группа, где будут обсуждаться вопросы школьного и вузовского образования. Сейчас рабочая группа не ведет обсуждений об открытии русских школ в Армении, или наоборот — армянских в России (для регионов с армянскими общинами). Тем не менее, эти связи, уже прочные, нужно укреплять и далее, подчеркнул министр.