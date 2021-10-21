Ухудшилось самочувствие известного азербайджанского ханенде



Самочувствие народного артиста Джанали Акперова ухудшилось.

Об этом сообщила дочь хананде Тарана Акперова, передает АПА.

Она отметила, что Дж.Акперов проходит курс лечения в домашних условиях.

«Уже некоторое время у моего отца серьезные проблемы со здоровьем. В последние дни его самочувствие значительно ухудшилось. Его мозг совершенно не выполняет свои функции, состояние очень тяжелое, поэтому мы продолжаем лечение дома. Врачи не говорят ничего обнадеживающего. Нам остается надеяться на чудо».

Отметим, два года назад Дж.Акперов пережил инсульт мозга.