Азербайджан планирует строительство железной дороги в Восточный Зангезур



ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует строительство новой железной дороги, соединяющей Геранбойский район с Кельбаджарским.

«Помимо уже реализуемых проектов, специалистами АЖД прорабатываются новые направления строительства железнодорожных путей на освобожденных территориях. Одним из таких направлений является железная дорога Делимамедли-Кельбаджар», — сообщили в АЖД, передает «Интерфакс».

По данным АЖД, первоначальный концептуальный проект данной железной дороги уже подготовлен.

«Протяженность железной дороги Делимамедли (Геранбойский район)- Кельбаджар составит 88,8 км. На этой однопутной железной дороге также предполагается спроектировать и построить около 220 искусственных инженерных сооружений», — сообщили в АЖД.

При этом в обществе не сообщили сроков начала строительных работ.