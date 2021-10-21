Токсиколог обратился к населению в связи с отравлениями грибами

«Поскольку грибной сезон только начинается, обращений в связи с отравлениями поступает мало. В этом месяце в связи с отравлением грибами в Клинический медицинский центр обратились 4-5 человек». Об этом АПА сказал заведующий отделом токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

Он сказал, что после обследования эти пациенты были выписаны домой.

По словам А.Магсудова, в этом году было зарегистрировано 2 случая отравления грибами со смертельным исходом: «Двое детей в Гахе отравились грибами, других случаев со смертельным исходом не было. Детей доставили к нам поздно. Если бы это доставили раньше, возможно был бы шанс их спасти».

А.Магсудов отметил, что грибы – это сложный белковый продукт питания, и не каждый желудочно-кишечный тракт способен переварить его: «Я советую людям не покупать грибы, собранные на обочине дороги, и самим не собирать их». Врач также сказал, что лучше покупать грибы в магазине, но следует проверять срок годности.

Заведующий отделением отметил, что при отравлении грибами наблюдаются боли в желудочно-кишечном тракте, кашель, тошнота, рвота, повышение температуры и диарея: «Как только эти симптомы, необходимо обратиться к врачу-инфекционисту. Это считается инфекционным заболеванием». Врач отметил, что в таких случаях, нельзя лечиться в домашних условиях: «Сезон только начался, по сравнению с прошлым годом увеличения числа случаев отравления грибами нет. В прошлом году было до 20 обращений. Можно сказать, что каждый год поступает 15-20 обращений».