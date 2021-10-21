Пентагон и разведка США ошеломлены наличием у Китая оружия, которым они еще не обладают

Китайские военные минувшим летом провели два испытания гиперзвукового оружия. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Речь идет о запуске планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие, сообщило издание в четверг.

Ранее газета проинформировала об одном испытании, проведенном 13 августа. Теперь, по сведениям Financial Times, ссылающейся на источники в американской разведке, стало известно еще об одном испытании ГЛА, проведенном 27 июля.

Первое, согласно заявлению, буквально ошеломило Пентагон и разведку США тем, что Китаю удалось продемонстрировать совершенно новые возможности в области вооружений, которыми Соединенные Штаты не обладают.

По сведениям газеты, ГЛА был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, которая входит в состав государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Источники издания подчеркнули, что запуск ГЛА был осуществлен с помощью ракеты семейства «Чанчжэн», созданной дочерним предприятием CASC.

В среду президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай. Однако не стал давать какие-либо дополнительные комментарии на этот счет.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отказалась комментировать сообщения об испытаниях Китаем гиперзвуковой ракеты. Однако отметила, что в целом вопрос новых китайских вооружений поднимался Вашингтоном по дипломатическим каналам.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 18 октября на регулярном брифинге, что в августе этого года Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат. По словам дипломата, эта технология имеет особое значение для мировой науки, так как может значительно удешевить освоение космоса для человечества. Эти испытания, сказал он, были организованы для подтверждения технологии повторного использования космического корабля.