СМИ: КНДР запустила ракету с меняющейся траекторией полета



КНДР 19 октября запустила с подводной лодки модернизированный вариант ракеты малой дальности с меняющейся траекторией полета, которую можно использовать для неожиданных ударов по объектам на всей территории Южной Кореи и по базам США в Японии. Такое мнение приводит в четверг ведущая японская деловая газета Nikkei со ссылкой на экспертов в Сеуле.

На основе анализа имеющихся фотографий и данных слежения они пришли к выводу, что эта ракета дальностью 600-700 км на завершающем этапе полета неожиданно резко повышает траекторию, что существенно затрудняет перехват. Для ее запуска была использована построенная на основе устаревших советских технологий подводная лодка водоизмещением порядка 1 500 тонн. По оценке экспертов, она может нести только одну ракету и не приспособлена для длительных дальних операций.

Газета обращает внимание, что КНДР в последнее время демонстрирует успехи в разработке различных систем вооружений. 15 сентября, например, в стране был осуществлен запуск ракеты с площадки, установленной в поезде. 28 сентября, как утверждают в Пхеньяне, был испытан прототип гиперзвуковой ракеты, которая в полете более чем в пять раз превышала скорость звука. Разработка этих систем производится в соответствии с пятилетним планом, принятым в январе на съезде Трудовой партии Кореи.

В четверг информационное агентство KCNA передало заявление МИД КНДР, в котором утверждается, что испытания с подводной лодки новой баллистической ракеты не угрожают США и соседним странам. Разработки таких вооружений, говорится в документе, направлены на предотвращение войны и защиту национального суверенитета.

Проведенное 19 октября в КНДР ракетное испытание стало уже восьмым в нынешнем году.