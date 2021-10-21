Трамп создает собственную медиагруппу и соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой будет разработана новая социальная сеть под названием «TRUTH social». Об этом говорится в распространенном во вторник от имени политика пресс-релизе компании, передает ТАСС.

«Миссия TMGT — создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки <…>. TMGT скоро запустит социальную сеть «TRUTH social», — говорится в сообщении.

TMGT станет публичной компанией путем слияния с Digital World Acquisition Group, акции которой уже представлены на электронной бирже NASDAQ. В свою очередь приложение для социальной сети доступно для предзаказа в интернет-магазине приложений App Store, ожидается, что бета-тестирование начнется уже в ноябре этого года, запуск приложения намечен на первый квартал 2022 года.

«Я создал TRUTH Social и TMGT, чтобы дать отпор тирании технологических гигантов. Мы живем в мире, где у «Талибана» есть присутствие в Twitter, и при этом вашего любимого американского президента заставили замолчать», — приводятся в пресс-релизе слова республиканца, который добавил, что главная миссия новой медиагруппы «дать голос каждому».