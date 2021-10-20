Столтенберг отрицает стремление НАТО разместить оружие в космосе

НАТО не имеет планов по размещению оружия в космосе․Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны. Его слова приводит РИА Новости.

Столтенберг при этом подчеркнул, что НАТО инвестирует, адаптирует и модернизирует свои возможности для ответа и защиты от любой угрозы, включая современные ракетные системы.

«Мы делаем это на разных направлениях, мы продвигаемся и в космическом направлении, космос важен для наших коммуникаций, для нашей способности определять запуски ракет… В НАТО у нас нет никаких планов по размещению оружия в космосе, я не могу говорить за всех союзников, но у НАТО таких планов нет», — сказал он.