Граждан России, Узбекистана и Украины арестовали в Турции по обвинению в шпионаже

Четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Hurriyet.

В публикации приводятся фамилии задержанных — это граждане России Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Подозреваемых передали пенитенциарное учреждение в стамбульском районе Малтепе, утверждает издание.

Отмечается, что подозреваемые готовили вооруженную акцию против чеченских оппозиционеров в Турции, а также занимали поставкой оружия.