Протестующий установил у здания британского парламента имитацию виселицы

В Великобритании за нарушение общественного порядка арестовали протестующего, который установил у здания британского парламента имитацию виселицы. Об этом сообщает «Би-би-си».

Акция была частью протеста против вакцинации, который состоялся в среду на Парламентской площади в Лондоне.

Мужчину, установившего виселицу, задержали полицейские, а объект демонтировали.

Депутат парламента от консерваторов Майкл Фабрикант назвал произошедшее «грубым и бездумным» на фоне смерти политика Дэвида Амесса, которому неизвестный нанес множественные ножевые ранения во время встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс).