Гурбанов: Казахстанский клуб хорошо обороняется и быстро переходит в контратаку

Отсутствие поражений у «Карабаха» в этом сезоне беспокоит главного тренера агдамского клуба Гурбана Гурбанова. Об этом Гурбанов заявил на предматчевой пресс-конференции в преддверии встречи с казахстанским «Кайратом».

В четверг, 21 октября, «Карабах» проведет матч третьего тура группового раунда Лиги конференций УЕФА против казахстанского «Кайрата». Встреча состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45 по бакинскому времени.

В ходе предматчевой пресс-конференции главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов отметил, что его команде сейчас важно не терять очки.

«Мы очень серьезно подошли к предстоящему матчу, чувствуем большую ответственность, так как на этой стадии важно каждое очко. Соперник — очень серьезный, имеющий большой потенциал в атаке. Верю, что наша команда одержит победу», — сказал Гурбанов, которого цитирует «Спутник».

Учитывая, что «Кайрат» предпочитает играть в оборонительный футбол, специалист предположил, что, в отличие от двух предыдущих матчей «Карабаха» в групповой стадии еврокубка, скорости в предстоящей игре будут ниже.

«У «Кайрата» несколько иной стиль игры, нежели у «Базеля» или «Омонии». Казахстанский клуб хорошо обороняется и быстро переходит в контратаку. Поэтому нам нужно предельно внимательно играть в защите, не торопиться и ждать своего шанса», — подчеркнул Гурбанов.

Он также заметил, что «Кайратом» руководит опытный российский специалист Курбан Бердыев, что также может повлиять на исход встречи.

«С уважением отношусь к своему коллеге, у которого была успешная карьера в России. Лично не знаком с Бердыевым, но знаю, что он серьезно подходит к каждому матчу, независимо от того, против какого соперника играет его команда», — заметил Гурбанов.

Стоит отметить, что «Карабах» в этом сезоне еще не познал горечи поражения ни в еврокубках, ни в премьер-лиге Азербайджана, и этот факт вызывает беспокойство у тренера.

«Не буду скрывать, меня это беспокоит. Конечно же, я рад, что наша команда еще ни разу не проиграла в этом сезоне, слышу много приятных отзывов о команде. Но, с другой стороны, этот факт давит на ребят. Появляются мысли о том, когда мы проиграем. Считаю, что чем больше об этом пишут, тем больше это нам вредит», — добавил Гурбанов.

Ранее агдамский «Карабах» на своем поле сыграл вничью со швейцарским «Базелем» (0:0) и разгромил на выезде кипрскую «Омонию». В свою очередь, «Кайрат» сыграл дома вничью с «Омонией» (0:0) и проиграл на выезде «Базелю» (2:4). «Карабах» с четырьмя очками делит первое-второе места с «Базелем», а «Кайрат» с одним очком делит третье-четвертое места с киприотами.