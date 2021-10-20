На выставке-ярмарке меда обнаружена некачественная продукция

В рамках мероприятий по контролю качества продуктов пчеловодства, заявленных для продажи на 21-й Республиканской выставке-ярмарке меда, были проведены лабораторные исследования.

Об этом говорится в заявлении Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.

Согласно информации, с продукции взяты образцы, которые были исследованы. 64 из 1093 образцов, то есть около 6% не соответствовали показателям качества и безопасности пищевых продуктов.

В Агентстве заявили, что продукция, не отвечающая требованиям безопасности, не будет допущена к продаже.