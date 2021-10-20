Азербайджан, Россия и Армения обсудили восстановление транспортных коммуникаций

В Москве прошла трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука.

Стороны провели первую часть 8-го заседания трехсторонней рабочей группы, в ходе которой рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, и обсудили дальнейший ход работы, которая выполняется в рамках заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 11 января 2021 года.

Стороны договорились в ближайшее время провести вторую часть 8-го заседания, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Последняя встреча трехсторонней группы, возглавляемой вице-премьерами трех стран, состоялась 17 августа в Москве, напоминает «Спутник». По сообщению российского правительства, представители стран провели тогда обсуждения по перспективам восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.