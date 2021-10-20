Баку приступил к привлечению к ответственности компаний за разработку месторождений в Азербайджане

Охчучай – зона природного бедствия. Взятые там анализы свидетельствует о том, что объем ядовитых веществ превышает норму, может быть, в 10, 20 раз.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

Глава государства сказал: Мы очистим и эти реки, здесь будет развиваться горная промышленность. Армяне вместе с иностранными компаниями незаконно эксплуатировали Вежнелинское золотое месторождение. Мы начали процесс подачи в суд на эти иностранные компании. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.