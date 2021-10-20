Алиевы совершили поездку в Зангиланский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район 20 октября.

Глава государства и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента Зангиланской цифровой подстанции ОАО «Азеришиг», в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции «Зангилан», ознакомились с условиями, созданными в комплексе воинской части Государственной пограничной службы (ГПС), ознакомились с ходом строительства Международного аэропорта, а также ознакомились с работой, проделанной в рамках проекта «Умное село» в селе Агалы района.

Глава государства и первая леди встретились с представителями общественности Зангиланского района.