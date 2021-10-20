Эльхан Шахиноглу: Мы ждем реальных шагов со стороны Еревана

Накануне Азербайджан передал Армении задержанных армянских военных. Вчера вечером они прибыли в Ереван. Любопытно то, что группу сопровождал бывший командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов. Наравне с Р.Мурадовым в процессе освобождения военных принял участие и Геннадий Анашкин, который в настоящее время командует Миротворческими силами РФ в Карабахе.

Помимо этого, не менее любопытен и тот факт, что в армянском аэропорту среди встречающих военных был замечен посол России в Армении Сергей Копыркин.

С чем связано участие Р.Мурадова и С.Копыркина в процессе приема и передачи армянских военных? С этим вопросом сотрудник Minval.az обратился к руководителю аналитического центра «Атлас» Эльхану Шахиноглу.

По его словам, участие Рустама Мурадова в процессе освобождения пяти армянских военных, несмотря на то, что он уже не является командующим российских миротворцев, привлекло и его внимание.

Шахиноглу не исключил, что Рустамов с самого начала принимал непосредственное участие в переговорах между Баку и Ереваном, связанных с освобождением плененных террористов.

«Рустамов вник во все детали данного вопроса. Возможно, что лица, которые в последствие сменили его на посту командующего, еще не посвящены во все тонкости переговоров. Выходит, что Рустамов принимал участие в переговорном процессе несмотря на то, что он сдал свои полномочия командующего МС, периодически посещая Баку и Ереван. Либо решал все вопросы посредством телефонных переговоров», — пояснил эксперт.

Судя по тому, что военных в ереванском аэропорте встречал и посол России в Армении Копыркин, становится ясно, что их освобождение не обошлось без участия Москвы.

По словам Э.Шахиноглу, Баку вновь пошел на уступку, продемонстрировав жест доброй воли. К тому же, сегодня в Москве ожидается трехсторонняя встреча рабочей группы.

«Не исключено, что в преддверии этой встречи мы, пойдя на этот шаг, ходим показать, что заинтересованы в мире с Арменией, в проведении демаркации и делимитации границ между нашими странами, открытии Зангезурского коридора. Сейчас официальный Баку ожидает ответных шагов со стороны Еревана. Возможно, в будущем будет освобождена очередная группа диверсантов, чьи руки не обагрены кровью мирных жителей Азербайджана», – отметил он.

Несмотря на то, что встреча трехсторонней рабочей группы проводились неоднократно, тем не менее Зангезурский коридор все еще не открыт, посетовал эксперт.

«Один раз Ереван разочаровал нас в вопросе с минными картами. Те карты, которые они нам передали, были достоверны только на 25%. Так что мы ждем ответных шагов, связанных с Зангезурским коридором. Премьер-министр Армении Никол Пашинян все обещает, мол, коридор, который свяжет Нахчыван и весь Азербайджан, будет открыт. Теперь мы ждем реальных шагов со стороны официального Еревана. Тем более, что Азербайджан ранее возвратил всех военнопленных, которые были пленены в разгар боевых действий. Если Армения выполнит все требования официального Баку (демаркация границ, открытие Зангезурского коридора, подписание мирного соглашения, признание территориальной целостности Азербайджана), мы можем рассмотреть вопрос освобождения пленных диверсантов.

А в настоящее время мы не наблюдаем конкретных шагов Еревана в этом направлении. В Армении все еще надеются, что Баку будет демонстрировать жесты доброй воли даже в случае безответных действий со стороны Еревана. Для нас самое главное, чтобы наши условия и требования были выполнены. Для этого можно пойти на определенные шаги», – отметил наш собеседник.

Бахтияр Сафаров