Иран запретил своим транспортным компаниям въезд в Карабах

«Управления международных перевозок и транзита автомобильных дорог и транспортной организации Ирана рассматривает любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ этой страны как нарушение территориальной целостности этой страны».

Об этом говорится в письме гендиректора Управления международных перевозок и транзита автомобильных дорог и транспортной организации Ирана Мохаммада Джавада Хедаяти профсоюзам международных транспортных компаний со ссылкой на директиву Министерства иностранных дел от 9 октября дорожной организации.

«В этом коммюнике дорожное управление упомянуло запрет на въезд в Нагорный Карабах и Лачинский районы Азербайджанской Республики через Армению, а также подписание любого торгового соглашения с Нагорно-Карабахским регионом и выдачу товаросопроводительных документов в этот регион транспортным компаниям», – отмечается в письме, которое приводит агентство Mehr.