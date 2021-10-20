В России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями из-за пандемии

Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты.

Главы регионов имеют право ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты, передает РИА Новости.

При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.

Напомним, что вчера московские власти объявили о новых ограничениях: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на самоизоляцию, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников, до 1 января нужно вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг.