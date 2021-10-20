В Минздраве прокомментировали вопрос вероятности закрытия школ

«Мы не хотим закрытия школ. Хотим, чтобы очная форма обучения продолжалась», сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов, сообщает АПА.

Специалист отметил, что пока не так много случаев для принятия решения о закрытии:

«В случае заболевания в отдельных местах принимаются меры. Школы не закрываются надолго — всего на 14 дней. Не только в Азербайджане, но и в большинстве стран есть такой подход. Делается все возможное, чтобы жизнь протекала своим чередом. На сегодня введено достаточно смягчений».

Эксперт отметил, что рост инфицирования неизбежен:

«Если каждый гражданин ответственно подойдет к этому, будет больше вакцинированных, мы преодолеем тяжелые случаи этого заболевания, у нас будет возможность победить эту болезнь».