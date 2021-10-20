Граждане Азербайджана могут посещать Грузию без прививки от COVID-19

Невакцинированные граждане Азербайджана могут попасть в Грузию лишь предъявив отрицательный результат ПЦР-теста.

С 19 октября невакцинированные граждане некоторых стран могут попасть в Грузию и без вакцины, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до поездки, сообщает «Грузия онлайн».

Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до поездки, могут посещать граждане и резиденты следующих государств: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Иордания, Ливан и Ирак. Можно воспользоваться как прямыми, так и транзитными рейсами. Пересечь можно воздушную, сухопутную или морскую границу страны.

На третий день пребывания в Грузии невакцинированным иностранцам придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет. Штраф за отсутствие теста при выезде составляет 2000 лари (около 600 долларов).

Непривитые иностранцы, прибывающие в Грузию, должны заранее заполнить обязательную онлайн-форму, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, электронную почту и т. д.)

Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются он необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста, а также от необходимости сдать ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.