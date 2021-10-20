ВМС Турции получили первую партию ударных БПЛА Aksungur

Компания TUSAŞ поставила первую партию ударных БПЛА Aksungur командованию ВМС Турции. Об этом сообщил в среду глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

«Осуществлена поставка ВМС первой партии БПЛА Aksungur. Отечественные ударные беспилотники производства компании TUSAŞ прошли успешные испытания. Максимальная длительность полета БПЛА Aksungur составляет не менее 50 часов, полезная грузоподъемность — 750 кг. В добрый путь!», — написал Демир в Twitter .

БПЛА Aksungur был разработан в сжатые сроки (18 месяцев) на платформе беспилотного летательного аппарата Anka, отмечает Anadolu.

Предназначен для разведки, наблюдения и поражения целей противника, в том числе, вне пределов прямой видимости.

Первый полет БПЛА Aksungur был осуществлен в 2019 году. Активное применение ударного дрона началось со второго квартала 2021 года. БПЛА уже налетал 1000 часов.