В Баку зачитан приговор 75-летнему мужчине, расчленившему свою невестку

Завершился судебный процесс по уголовному делу 75-летнего Идриса Магеррамова, который убил в Баку свою 32-летнюю невестку, расчленил ее тело и бросил в мусорный бак.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Махмуда Набиева был зачитан приговор. Решением суда И.Магеррамов приговорен к 18 годам лишения свободы, передает АПА.

Напомним, 27 января этого года в колл-центр «102» Министерства внутренних дел поступила информация о том, что в Насиминском районе на улице А.Искендерова в мусорных баках было обнаружено расчлененное тело 30-35-летней женщины.

В ходе расследования было установлено, что убитая – 32-летняя жительница Бабекского района Бану Магеррамова. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан и привлечен к следствию свекор убитой – житель Бабекского района И.Магеррамов, подозреваемый в совершении преступления в ходе бытового конфликта. Убийство произошло в их доме в поселке М.Расулзаде Бинагадинского района.