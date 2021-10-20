Путин отказался ехать на климатический саммит в Глазго

Президент РФ Владимир Путин не полетит в Глазго на Конференцию ООН по климату, параметры участия России обговариваются с организаторами. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, в Глазго, к сожалению, он тоже не полетит», — сказал Песков. «Разумеется, российская сторона будет, но мы тут тоже сейчас с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже», — заметил он в ответ на вопрос, подтверждают ли в Кремле участие Путина в этой конференции.

«Мы должны понять, в каком формате можно будет выступать по видеоконференции, в какой момент и так далее, здесь очень много факторов, которые нам предстоит с организаторами обсудить», — пояснил пресс-секретарь главы государства. При этом он подчеркнул, что проблематика, которая будет рассматриваться в Глазго, — один из важнейших приоритетов российской внешней политики. Напомним, мероприятие состоится в ноябре.