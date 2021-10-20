Рашад Махмудов попросил от ПЕА поддержку для принятия закона о репродуктивном здоровье

«Для принятия закона о репродуктивном здоровье должны быть решены существующие проблемы».

Об этом заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов на конференции «Роль гражданского общества в продвижении гендерного равенства и прав женщин», сообщает АПА.

В связи с этим Р.Махмудов попросил поддержки от ПЕА: «Этот закон обязательно должен быть принят».

Заместитель председателя ПЕА-руководитель центрального аппарата Таир Будагов отметил, что в целом в этих вопросах не следует забывать о национальных нравственных ценностях: «В любом вопросе мы должны отдавать приоритет нашим национальным нравственным ценностям. При принятии некоторых законов мы должны учитывать нашу геостратегическую ситуацию, то, что мы исламская страна, и соседние государства. В любом случае принимаются усилия для продвижения каждого закона. Было бы очень полезно вынести этот закон на общественное обсуждение».