В Израиле зарегистрирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса — AY.4.2.

«Сегодня в Израиле выявлен вариант AY4.2, который был обнаружен в нескольких странах Европы», — сообщает РБК со ссылкой на Минздрав Израиля.

Заболевший — несовершеннолетний, который вернулся из-за границы и был протестирован в аэропорту Бен-Гуриона.

Financial Times со ссылкой на экспертов Института Сенгера в Кембридже и Института генетики в Университетском колледже Лондона сообщила, что в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса AY.4.2 — вариант известного штамма дельта.

Ученые предположили, что мутация может быть на 10–15% более заразной, чем индийский штамм. Сейчас на новый вариант приходится почти 10% всех случаев заражения в Великобритании.

Штамм активно распространяется, но пока все же медленнее, чем первоначальный дельта-вариант, когда его завезли в страну из Индии в начале года, отмечают ученые.