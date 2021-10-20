В Баку осадков не ожидается

Обнародован прогноз погоды на 21 октября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможны дожди.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 11-13, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

21 октября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами ливни, в горных районах возможен снегопад. Днем осадки в большинстве районов постепенно прекратятся. Местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 10-14, днем 15-18 градусов тепла, в горах ночью — от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.