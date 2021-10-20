Глава Marvel пообещал, что в новых фильмах студии будет больше геев

Глава киностудии Marvel Кевин Файги в беседе с изданием Variety признался, что в новых фильмах по популярным комиксам будет больше ЛГБТ-персонажей, передает «Газета.ру».

Об этом он рассказал на мировой премьере фильма «Вечные» Хлои Чжао. «В комиксах и до этого были герои-геи. И их больше, чем в фильмах. Это лишь начало», – пообещал он.

В «Вечных» Marvel впервые представят открытого гея — это Фастос в исполнении Брайана Тайри Генри.

Также в картине о суперлюдях снялись Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани, Анджелина Джоли, Джемма Чан, Сальма Хайек и другие.