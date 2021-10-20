В Армении заявили о переходе под контроль Азербайджана важной высоты в Зангезуре

Мэр армянского Капана Геворк Парсян сообщил новые подробности о горе Агдаг (армяне называют ее Пела – прим. Minval.az). По его словам, гора была уступлена Азербайджану еще в декабре, и тогда контроль на месте осуществляли российские пограничники. Но в эти дни «по неизвестным Парсяну причинам русские спустились с высоты, и контроль перешел к Азербайджану».

«Этот участок — важная высота, участок стратегической важности для нас. Теперь из-за отсутствия русских весь этот участок перешел под контроль азербайджанцев», — посетовал Парсян.

Как отмечает армянская служба Радио «Свобода», перед прошлогодней войной на горе была установлена система ПВО Армении.

«Основная дорога, по которой мы раньше добирались до сел Агарак, Егвард и Ужанис, теперь полностью находится под их контролем. Теперь мы пользуемся альтернативной дорогой. Фактически, въезд наших сельчан на эту территорию по этой дороге уже запрещен», — сказал мэр Капана.

Депутату от оппозиции Тиграну Абрамяну, обратившемуся в письменной форме в Генштаб за разрешением, на днях ответили, что на данном этапе его поездка в приграничные районы не считается целесообразной.

«Министерство обороны всячески препятствует членам постоянной комиссии по обороне и безопасности совершать поездки в тех направлениях, с которыми связаны вопросы, имеющие общественный резонанс», — сказал он.