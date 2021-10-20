Замминистра анонсировал повышение пенсий, минимальной зарплаты, пособий и стипендий на 20-40%

«В настоящее время идет обсуждение проекта госбюджета на 2022 год. Важно, чтобы в следующем году были выделены соответствующие средства в бюджете в связи с социальным повышением, чтобы население могло воспользоваться этим в короткие сроки».

Об этом сообщил заместитель министра труда и занятости Анар Керимов, передает АПА.

Заместитель министра отметил, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 16 октября 2021 года «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения», пенсии, минимальная заработная плата, пособия и стипендии будут повышены на 20-40% в следующем году.

«Повышение охватит 1,8 миллиона человек. Это очень важно. Потому что в 2019-2020 году были проведены социальные реформы, в два этапа. В 2020 году были приняты меры по борьбе с пандемией. По поручению президента в следующем году планируется масштабные повышения».