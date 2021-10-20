В Баку открылась международная выставка «Rebuild Karabakh»

В Бакинском экспо-центре открылась Азербайджанская международная выставка «Rebuild Karabakh» – восстановление и развитие Карабаха».

Посетители выставки в течение 3 дней смогут ознакомиться с продукцией 279 компаний из 17 стран мира, сообщает АПА.

В 1-й выставке «Rebuild Karabakh» участвуют 5 национальных павильонов из Германии, Грузии, Израиля, Венгрии и Турции. Среди участников также много госучреждений и частных компаний Азербайджана.

В экспозицию выставки входят сферы безопасности, добывающей промышленности, здравоохранения, информационных технологий, образования и другие сферы. На выставке будут представлены проекты «зеленая энергетика», «умное село», а также проекты по восстановлению, охране и рациональному использованию водных ресурсов и гидросооружений на освобожденных от оккупации территориях, новые аэропорты и многие другие проекты.

Выставка предлагает вниманию посетителей широкий ассортимент стройматериалов, среди которых покрытия для крыш, изоляционные материалы, интерьер, фасады, гранит и мрамор, керамика, двери, окна. Участники продемонстрируют посетителям выставки самые последние достижения в строительной промышленности.

В программу выставки «Rebuild Karabakh» включены презентации на темы «Созданные в Азербайджане возможности для бизнеса и инвестиций», «Экономический, инвестиционный и туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий», проекты, которые предлагается осуществить в Карабахе, презентации по товарному знаку «Made in Karabakh».

Одним из главных событий рабочей программы будет дополнительная платформа для создания новых и укрепления существующих деловых связей – двусторонние встречи (B2B). Эти встречи будут проведены 20-21 октября с участием участников выставки, местных производителей и дистрибуторов.