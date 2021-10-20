В Иране анонсировали заключение военного соглашения с Россией

Иран и Россия планируют заключить соглашение, которое предполагает военное сотрудничество, закупку оружия и борьбу с терроризмом, заявил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери.

«Этот документ находится в стадии подготовки. У лидеров наших стран есть полное взаимопонимание в разработке этого документа. К этой работе уже подключились соответствующие ведомства наших стран и, надеюсь, мы скоро закончим подготовку данного документа», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

«В нем будут положения о военном сотрудничестве и взаимодействии в области безопасности, включая покупку вооружений и подготовку специалистов, ведение учений и борьбу с терроризмом в Западной Азии. Несомненно, этот документ откроет широкий горизонт сотрудничества наших вооруженных сил», — сказал Багери.

Багери также заявил, что в Иране пока не готовы к созданию военного блока с Россией, но не исключают подобной возможности в будущем.

«Конечно, мы будем развивать военное сотрудничество, и в будущем мы, возможно, к этому придем, но пока наши отношения еще не достигли такого этапа» — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах создания совместного военного блока двух стран.