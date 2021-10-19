Бразильские инвестиции заинтересовали Азербайджан

Азербайджан заинтересован в активизации экономического сотрудничества с Бразилией, рассчитывает на привлечение инвестиций, заявил азербайджанский посол в Бразилии Эльхан Полухов.

«После освобождения оккупированных земель Азербайджана наше посольство в Бразилии сосредоточило свои усилия на привлечении бразильских инвестиций в Азербайджан. Мы хотим открыть двери Южного Кавказа для бразильского бизнеса», — заявил Полухов в интервью бразильскому информагентству «Mundo diplomaticо». Его слова приводит «Интерфакс».

Дипломат напомнил, что Бразилия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана среди стран Латинской Америки, в то время как для Бразилии — Азербайджан ведущий торговый партнер в регионе Южного Кавказа.

«Параллельно мы хотим добиться того, чтобы азербайджанские товары поступали на бразильский рынок, для чего необходимо стимулировать более интенсивные контакты между двумя странами, как на уровне правительств, так и частного сектора», — добавил Полухов.