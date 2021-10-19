Асадов озвучил заинтересованность Баку в развитии связей с ЕС

Перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инвестиционной и прочих областях обсуждались на встрече премьер-министра Азербайджана Али Асадова с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком, говорится в сообщении Кабинета министров Азербайджана.

«На встрече было отмечено, что между двумя странами идет активный политический диалог и Азербайджан в целом заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества со странами-членами ЕС», — отметили в Кабмине.

На встрече премьер Азербайджана подчеркнул, что транспортные коридоры, проходящие через территорию республики, в том числе Зангезурский коридор, будут интересны Словакии и странам Евросоюза. Он также отметил, что Азербайджан заинтересован в участии компаний дружественных стран, в том числе Словакии, в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Кроме того, Асадов отметил наличие возможностей для сотрудничества в цифровой и «зеленой» экономике.

В свою очередь, Корчок подчеркнул, что Словакия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. По его словам, «распространение хороших отношений в сфере политики на экономическую сферу имеет большую важность».