Дмитрий Тренин: Вторая Карабахская война зафиксировала серьезное ослабление общих позиций Москвы на Кавказе

Вторая Карабахская война зафиксировала серьезное ослабление общих позиций Москвы на Кавказе.

Такое мнение в беседе с радио «Азатутюн» высказал политолог, директор Московского фонда Карнеги Дмитрий Тренин.

По его словам, вводом миротворцев в Карабах после прошлогодней войны Россия лишь ограничила ущерб, который был нанесен ее позициям как посредника в регионе конфликта. А Турция превратила свое присутствие в регионе в «качественное».

«Москва по-прежнему является ключевым внешним фактором развития ситуации, но не доминирующим», — отметил Тренин.

По словам Тренина, в свете последних развитий Южный Кавказ все больше отдаляется от зоны влияния Москвы, становясь для нее скорее субрегионом Ближнего Востока.

Эксперт предполагает, что «жизненно важных интересов у России в Закавказье нет».

«У России есть определенные обязательства перед Арменией. Я считаю это долг России, честь России выполнять свои обязательства. Кстати говоря, Карабах этими обязательствами не покрывался. У России есть интерес к развитию отношений с Азербайджаном. Это крупная страна, соседняя страна, и Россия, конечно, будет стремиться к том, чтобы эти отношения оставались мирными. Есть Грузия с ее прозападной ориентацией. Но вот весь этот очень плотно переплетенный клубок отношений Москва должна, на мой взгляд, очень активно, ну не столько распутывать, наверное это невозможно, сколько активно использовать в своих интересах. Главный интерес для России – это не оказаться в состоянии вооруженного конфликта с такой крупной региональной державой как Турция, не оказаться в состоянии конфликта с соседом Азербайджаном, не бросить своего исторического союзника Армению на произвол судьбы, но при этом понимая, что ее возможности добиться решения карабахской проблемы крайне ограничены», — подчеркнул Тренин.