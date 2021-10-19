Замглавы МИД Беларуси: Азербайджан — лидер в своем регионе

Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном развивается динамично и поступательно.

Об этом сказал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

«Знаю, что сегодняшний день знаменует начало нового этапа развития азербайджанской государственности и имеет исключительное значение для вашей страны и народа, как и 28 мая, День независимости», — подчеркнул Александр Гурьянов, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Первый заместитель министра обратил внимание, что сегодня Азербайджан — лидер в своем регионе. По его словам, Азербайджан развивается высокими темпами. Страна уверенно движется курсом, выбранным ее лидерами и всецело поддержанным народом.

Александр Гурьянов отметил важность восстановления мира и согласия в регионе, что станет основой для дальнейшего развития по всем направлениям.

Первый заместитель министра подчеркнул, что между Беларусью и Азербайджаном активно развивается всестороннее взаимодействие. В этом году состоялся визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку, что стало важной вехой в двусторонних отношениях.

Посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев рассказал об истории праздника. 30 лет назад, 18 октября 1991 года, парламент Азербайджана принял Конституционный акт о государственной независимости. История независимости страны связана в первую очередь с личностью лидера Гейдара Алиева, с возвращением которого к власти в 1993 году был определен новый курс развития.

«Сегодня усилия общенационального лидера, направленные на сохранение и укрепление независимости, продолжаются его преемником – президентом страны Ильхамом Алиевым», — заметил посол.

Ульви Бахшалиев обратил внимание, что сегодня исполняется 15 лет со дня первого официального визита Ильхама Алиева в Беларусь.

Касаясь развития культурного сотрудничества, дипломат сообщил, что 2021 год — год азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В связи с этим в Беларуси планируется провести ряд мероприятий.

Он также подчеркнул роль азербайджанцев, которые в числе других народов сражались за освобождение Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 14 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Память о них увековечена в различных уголках Беларуси памятниками и обелисками.