Глава Пентагона: Войну в Донбассе начала Россия

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия начала войну на востоке Украины и стоит на пути мирного урегулирования конфликта. Об этом Остин сказал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия препятствует мирному урегулированию конфликта», — сказал Остин. Он добавил, что Россия «может начать с уважения к украинскому суверенитету и территориальной целостности».

Остин также заявил о поддержке желания Украины вступить в НАТО и призвал власти страны продолжить реформы, необходимые для «исполнения евро-атлантических планов» Киева. Речь в том числе идет о гражданском контроле армии, внедрении «лучших мировых практик» в военных ведомствах и реформах, касаемых набора военного персонала.

Глава Пентагона добавил, что США продолжат помогать Украине с развитием возможности защищаться и охранять свою территорию. Остин также напомнил слова президента США о том, что поддержка Вашингтоном украинского суверенитета «непоколебима».

Он призвал Россию прекратить «оккупацию Крыма, конфликт на востоке Украины и дестабилизирующие действия в Черном море». Кроме того, Остин потребовал от Москвы остановить кибератаки на США и их союзников.

17 октября стало известно, что в ходе визита главы Пентагона в Украину и Грузию он планирует заявить об «открытых дверях в НАТО» для стран, напоминает «Дождь». В Кремле на следующий день назвали «наихудшим сценарием» вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарь российского президента заявил, что это может «вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности».