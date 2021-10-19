В Агсуинском районе прошла акция поминовения шехида

В селе Гагали Агсуинского района почтена память шехида 44-дневной Отечественной войны Вюсала Али оглу Ибишова. В церемонии приняли участие руководящие лица района, члены семей шехидов, гази и жители села.

Глава Исполнительной власти района Ровшан Багиров встретился с отцом шехида Али Ибишовым, выразил ему соболезнования, поинтересовался его проблемами. Были обсуждены вопросы увековечивания памяти шехидов. Имам мечети Нуран Хатун Гаджи Нуреддин прочел аяты из Корана, совершил молитву.

Затем участники церемонии посетили могилу Вюсала Ибишова на кладбище «Зейве нене». Была почтена светлая память шехида, возложены цветы на его могилу. Выступившие поделились воспоминаниями о шехиде, рассказали о его патриотизме и отваге. Было отмечено, что благодаря исторической Победе, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, кровь Вюсала и всех наших шехидов не осталась неотомщенной, пишет АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что Вюсал Ибишов родился 19 июня 1999 года в селе Гагали Агсуинского района. В 2006-2017 годы учился в полной средней школе имени Сахиба Муталлимова села Гагали. Затем был призван на действительную военную службу. В апреле 2019 года, после завершения военной службы, В.Ибишов вернулся в село Гагали, а 21 сентября 2020 года вновь добровольно отправился на службу. С самого начала Отечественной войны он как разведчик участвовал в боях за Суговушан и в агдеринском направлении, а 18 октября стал шехидом, спасая раненого боевого товарища. Он погиб в результате вражеского снайперского выстрела.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики В.Ибишов посмертно награжден медалью «За Отчизну».