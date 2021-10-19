Сеидов призвал Ереван воспользоваться шансом, созданным Азербайджаном

«Мы считаем, что все страны региона должны жить в сотрудничестве и мире, в том числе и Армения с Азербайджаном. Призываем Армению воспользоваться историческим шансом, созданным Азербайджаном».

Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли меджлиса Азербайджана Самед Сеидов.

По его словам, возможно расширение формата трехсторонних встреч комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

«Мы надеемся, что такие встречи будут привлекательны и для других стран региона», — подчеркнул председатель комитета (цитата по АПА).

С.Сеидов выразил уверенность в том, что предложенная президентами Турции и Азербайджана «Платформа шести» приведет к процветанию всех народов.