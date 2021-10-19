Президент Алиев принял главу МИД Хорватии

19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана.

Министр Гордан Грлич-Радман передал главе государства приветствия руководства Хорватии.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия руководству Хорватии.

На встрече было отмечено, что визит Гордана Грлич-Радмана в Азербайджан создает хорошие возможности для проведения обмена мнениями о перспективах двусторонних отношений, выражено удовлетворение развитием азербайджано-хорватских связей, подчеркнуто, что для расширения сотрудничества в экономической сфере есть хороший потенциал, проведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области туризма, обсуждены вопросы взаимодействия в энергетической отрасли, в том числе в области возобновляемой энергии.

В ходе беседы было отмечено, что хорватские компании заинтересованы в участии в работе по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, подчеркнуто, что Хорватия всегда поддерживает Азербайджан в данном вопросе.

