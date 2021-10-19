В Азербайджане открыли воинскую часть коммандос

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается деятельность по повышению боеспособности Азербайджанской Армии.

Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

19 октября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства посетили новосозданную оперативную воинскую часть коммандос.

Встретившись с приглашенными на церемонию открытия ветеранами Отечественной войны, министр обороны поинтересовался их проблемами и пожеланиями.

Затем состоялась церемония вручения беретов личному составу, прошедшему продолжительный «Курс подготовки коммандос» в Турции.

Военнослужащим, прошедшим подготовку с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, были вручены береты.

Выступив на церемонии, министр обороны отметил, что подобные курсы, внесшие большой вклад в повышение профессионализма военнослужащих Азербайджанской Армии, будут продолжены.

Осмотрев учебный центр на территории воинской части, министр понаблюдал за выступлениями коммандос.

В заключение руководство Министерства обороны отобедало с личным составом.



