Гуманитарный жест от Азербайджана: Баку передал Армении 5 военных (обновлено)

Самолет с пятью армянскими военнослужащими — Мелсом Амбарданяном, Рафиком Карапетяном, Жорой Манукяном, Овсепом Манукяном, Седраком Согомоняном приземлился в аэропорту «Эребуни».

Военнослужащих доставил самолет Воздушно-космических сил России.



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5 армянских военнослужащих в эти минуты возвращаются из Азербайджана в Армению.

По данным СМИ, обмен происходил при участии бывшего командующего российским миротворческим контингентом Рустама Мурадова.

Отмечается, что военнослужащие не совершали особо тяжких преступлений во время боевых действий.

Согласно информации «Спутника», Азербайджан сегодня передал Армении следующих военнослужащих: Амбарданяна Мелса Карапетовича, Карапетяна Рафика Робертовича, Манукяна Жору Ваноевича, Манукяна Овсепа Робертовича и Согомоняна Седрака Самвеловича.