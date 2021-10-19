Россия и Армения договорились о цене на газ

Вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что республика и РФ пришли к соглашению в вопросе цены на поставляемый в Армению природный газ.

«Переговоры по ценам на газ — процесс, который идет постоянно. Мы достигли договоренности по цене на газ на границе и на территории Армении. Переговоры идут с 2019 года, обсуждались достаточно глубоко, и по ряду вопросов мы пришли к консенсусу», — сказал он журналистам, передает ТАСС.

При этом Григорян выделил одну из главных проблем, по которой сторонам пока не удается договориться. «Это ситуация с пятым энергоблоком Разданской ТЭС, который принадлежит «Газпрому» и сейчас не функционирует. Мы бы хотели, чтобы пятый энергоблок стал частью энергетической системы страны. Однако по договору с «Газпромом» все инвестиции компании должны иметь доходность в 9%. Строительство станции — очень серьезная инвестиция, но она не гарантирует доходность. В этом и кроется суть проблемы, поэтому вопрос пока в повестке», — указал вице-премьер.

По его словам, решение данного вопроса позволит значительно стабилизировать ситуацию с ценой на газ в стране.