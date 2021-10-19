В Турции стартовали военно-морские учения «Нусрет -2021»



В Саросском заливе в северной части Эгейского моря стартовали военно-морские учения «Нусрет-2021».

В учениях задействованы ВМС и ВВС НАТО и Турции, морской и воздушный десант береговой охраны, а также наблюдатели из ряда стран, передает «Анадолу».

Командующий минной эскадрильей контр-адмирал Рефик Левент Тезджан сообщил журналистам, что цель учений заключается в том, чтобы обучить участвующие в маневрах подразделения и команды планированию, проведению и оценке минной войны, а также улучшить взаимодействие между воинскими частями из различных стран.

Близкий интерес и активное участие дружественных и союзных стран демонстрируют тот факт, насколько велик вклад учений во взаимное сотрудничество и оперативную совместимость», — сказал Тезджан.

По его словам, в ходе учений будут задействованы беспилотные автономные подводные аппараты.

«Помимо отработки маневров по противодействию минам, будут отрабатываться также действия по защите сил от асимметричных элементов, представляющих значительную угрозу для кораблей, и воздушных угроз. Поддержку этой операции окажут наши беспилотные летательные аппараты. В рамках посещения порта Чанаккале предусмотрены также культурные и социальные мероприятия. В частности, в военном порту Нара и исторической крепости Нара можно будет увидеть выставку и презентацию предприятий оборонно-промышленного комплекса в области противоминной борьбы. Для того чтобы вывести из строя корабль, достаточно даже одной мины. Мины являются эффективным оружием, и в этой связи многие страны продолжают вкладывать средства в этот вид вооружения», — отметил Тезджан.