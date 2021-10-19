Проводящего акцию голодовки Саакашвили могут госпитализировать



Пребывающего в руставской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут перевести в одну из тбилисских больниц. Такое решение может быть принято на фоне резкого ухудшения самочувствия из-за голодовки политика. Ее он держит уже 18 дней.

Как сообщает телеканал «Пирвели», решение примет консилиум из шести врачей в среду, 20 октября. Для этого медики подробно изучит состояние здоровья Саакашвили. В клинику его поместят в случае, если жизненно важные показатели бывшего главы государства находятся под угрозой.

Между тем личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья Саакашвили действительно ухудшается. По его словам, политик испытывает проблемы с передвижением. Также у него сильная бледность лица, но голодовку он прекращать не намерен.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Это произошло после того, как он тайно проник в страну. Против него возбуждены несколько уголовных дел. Сторонники Саакашвили успели организовать несколько митингов с требованием освободить их лидера.