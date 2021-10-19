Вице-премьер Армении: Ереван и Баку обсудят в Москве вопросы автомобильного сообщения

Как сообщалось ранее, в Москве состоится очередная встреча трехсторонней комиссии Армении, России и Азербайджана по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян, который посетит Москву 20-21 октября, заявил сегодня журналистам, что сформированы определенные представления по части железной дороги, есть определенные представления и предварительная договоренность о том, что процессы будут осуществляться в рамках базы регулировок стран СНГ.

«Мы должны обсудить вопросы автомобильного сообщения. Приоритет Армении – полная деблокада всех транспортных сообщений», — отметил Григорян.

Он подчеркнул, что вопрос о предоставлении Зангезурского коридора «не обсуждается».