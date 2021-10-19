Канье Уэст официально сменил имя на Йе

Суд Лос-Анджелеса одобрил ходатайство музыканта Канье Омари Уэста о смене имени, сообщает Associated Press. Теперь 44-летнего американского рэпера зовут просто Йе (Ye).

Запрос о смене имени Уэст подал в августе, ссылаясь на личные причины. Суд объявил, что не находит возражений для отклонения ходатайства.

В 2018 году Канье Уэст выпустил альбом под названием «Ye». Тогда же он изменил в соцсетях свое имя на «Йе». Рэпер заявил, что Йе — это не только часть его имени Канье, но и самое часто встречающееся слово в Библии, обозначающее «ты».