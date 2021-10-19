Хакер взломал сайт Трампа



Хакер RootAyyildiz взломал один из разделов сайта бывшего президента США Дональда Трампа и опубликовал там текст одной из сур Корана, а также видео с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщило в понедельник издание VICE, взломщик, предположительно, действовал из Турции.

«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами», — текст этой суры Корана хакер разместил на одном из подразделов портала Трампа. Он также опубликовал на сайте видео c платформы YouTube националистического характера с президентом Турции, пишет издание.

Предположительно, эта часть информационного ресурса находится под контролем RootAyyildiz три месяца.

«Есть много сфер, где можно провести хакерские атаки, например, можно взломать аккаунты в социальных сетях или веб-сайтах. Я хакер-активист, занимаюсь сайтами в течение длительного времени. Это мой выбор, хочу быть услышанным», — приводит издание слова взломщика.

Представители Трампа пока никак не прокомментировали информацию о взломе.

