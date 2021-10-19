Задержан таксист, ограбивший женщину (Фото и видео)

В городе Хырдалан Абшеронского района совершено разбойное нападение на женщину.

Как сообщили в МВД, потерпевшая обратилась в Абшеронское районное управление полиции с жалобой на водителя такси. Она сказала, что водитель такси ограбил ее. Он применил насилие, опасное для жизни и здоровья женщины, и, угрожая ножом, отобрал у нее 47 манатов.

В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении указанного преступления житель Абшеронского района Сеймур Мамедов был задержан и передан следствию, в своем показании он признался в содеянном.

В следственном отделе Абшеронского районного управления полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 181.2.5 Уголовного кодекса.



