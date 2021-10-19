СМИ: В Москве состоится встреча трехсторонней рабочей группы

Делегация армянского правительства во главе с вице-премьером Мгером Григоряном 20 октября отправится в Москву с двухдневным визитом.

О целях визита не сообщается.

Но, по информации «Спутник-Армения», в российской столице предстоит встреча трехсторонней рабочей группы с участием вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

В состав армянской делегации входят замглавы МИД Армен Гевондян, заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армен Симонян.

Работа комиссии была на время приостановлена из-за обострения ситуации на границе, однако недавно встречи в трехстороннем формате возобновились.